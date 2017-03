Leonardo Gámez llevó jornada médico asistencial a “Las Granjitas” Tinaquillo, marzo 08.- Leonardo Gámez, coordinador municipal de Primero Justicia (PJ), junto al equipo que conforma esa tolda política, realizaron una jornada médico asistencial en la comunidad de “Las Granjitas”. Lugar en el que pudieron brindar atención a más de 200 personas. En este sentido, Gámez indicó que gracias a la colaboración de un equipo médico especializado, adultos y niños pudieron ser beneficiados con medicamentos, luego de haber sido examinados y haber requerido tratamiento. De igual manera, señaló, que pudo observar la necesidad en cuanto a la atención médica en la citada zona, además, la falta de alimentos, por lo que evidenció varios casos de desnutrición. Asimismo, los vecinos de esa comunidad recibieron atención de peluquería y barbería, quienes pudieron contar también con recreadores y pinta caritas para los más pequeños de la casa. Una vez más, Gámez, líder de la tolda aurinegra en la localidad, agradeció al médico Martín Hurtado, al licenciado en enfermería Guillermo Oviedo, a la peluquera Gisela Sarcos, Katiuska Orozco, equipo de pinta caritas, y el gran equipo de voluntarios de Primero Justicia, quienes con el apoyo de los dirigentes en la comunidad, Yamilet Pérez, Rómulo Tarazona, Rafael García y Juan Zapata, pudieron lograr la participación de los habitantes y llevar con éxito esta noble labor. “Seguimos trabajando para marcar diferencia y convencidos estamos de que cuando se hacen las cosas bien, suceden cosas buenas, porque lo bueno está por venir” concluyó Gámez.

