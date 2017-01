Leopoldo López alertó a la Comunidad Internacional de una nueva ola represiva contra la oposición venezolana El coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, alertó a la Comunidad Internacional sobre el comienzo de una nueva ola represiva contra la oposición venezolana por parte del régimen de Nicolás Maduro. A través de su cuenta en Twitter, López condenó las detenciones realizadas por parte del “Comando Antigolpe” hacia varios dirigentes de la Unidad y hacia su esposa Lilian Tintori. Asimismo, exhortó a todo el pueblo venezolano a salir a las calles el próximo #23Ene para “derrotar a la dictadura”.

You must log in to post a comment.