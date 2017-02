Leopoldo López convoca a la marcha pacífica del 18 de febrero (Audio + foto desde la cárcel) Este jueves se dio a conocer un audio que grabó López desde la cárcel de Ramo Verde, en nombre de todos los presos políticos de Venezuela en el que invita a una manifestación contundente este sábado 18 de febrero. A través de su cuenta de Twitter el fundador de Voluntad Popular invitó el pasado 07 de febrero a todos a sumarse a esta marcha pacífica “O nos sometemos o luchamos por nuestra libertad. El 18F digamos claramente: resistiremos, lucharemos y seremos libres”, indicó. Recordemos que este Miércoles su esposa Lilian Tintori visitó la Casa Blanca para reunirse con el recién electo presidente Donald Trump para hablar de la situación en Venezuela, el mismo exigió la liberación inmediata de Leopoldo López. Nos llego a nuestra redacción una foto exclusiva de como se encuentra actualmente uno de los presos políticos más emblemáticos de Venezuela.



