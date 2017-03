Leopoldo López: Dictadura de Maduro es un peligro para toda Latinoamérica Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura e indicó que los “abusos” en los que incurre son un peligro para el resto de los países de América Latina. Esta declaración la realizó el preso político después de que le fuera prohibida la entrada a Ecuador a su esposa Lilian Tintori. “Hoy mi esposa fue de nuevo víctima de persecución por razones políticas, pero esta vez en Ecuador. Con profundo respeto al pueblo ecuatoriano y a su proceso interno les digo: no permitan que la dictadura venezolana y sus prácticas sean un ejemplo”, declaró López en varios mensajes publicados en Twitter, este martes. El líder opositor señaló que la lucha por la libertad y los derechos humanos debe hacerse más allá de la frontera venezolana. “En esa lucha por la libertad estamos millones, no solo en Ecuador y Venezuela, sino en todo el mundo, y no descansáremos hasta triunfar”, agregó. Tintori notificó ayer que no la dejaron ingresar a ese país suramericano luego de su arribo al aeropuerto de Guayaquil. Guillermo Lasso, candidato opositor en las elecciones presidenciales de Ecuador, fue quien la invitó a participar en sus actos de campaña.

