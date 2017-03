Leopoldo López será candidato a la presidencia de la república Prensa Voluntad Popular. San Carlos 15 de Marzo de 2017.- Voluntad Popular en Cojedes, se mantiene activa con reuniones permanentes, luego de validar ante el Consejo Nacional Electoral el fin de semana pasado, por lo que sin descanso han iniciado un proceso de análisis para direccionar estrategias, en lo que corresponde a la escogencia de sus candidatos a los cargos de elección popular en las elecciones a gobernaciones y alcaldías, que deben realizarse en este año 2017. Actuando como vocero de esta organización el líder político José “Cheo” Lozada asevero: “Con el proceso de validación el partido se desplego en todos sus cimientos, además de realizar un ejercicio electoral en el cual pudimos poner a prueba nuestra estructura en una operatividad que resulto altamente efectiva con los resultados que ya conocemos, esto lo esperábamos previo estudio y basados en el trabajo de nuestras redes y con la suma de las voluntades de los ciudadanos que fijan en Leopoldo López y Voluntad Popular, la esperanza de cambio para el país, por eso desde ya estamos anunciando que López será nuestro candidato a la presidencia, aún estando secuestrado por el régimen en la prisión militar de Ramo Verde”. Dijo Lozada. Luego del análisis realizado por la tolda naranja, al salir legitimados y proyectar lo que será el proceso de escogencia de sus candidatos a las gobernaciones y alcaldías de toda Venezuela, se ha empezando a programar sus procesos internos que se tienen estimado sean para el mes de mayo, con un método de escogencia aun por anunciar por la dirección nacional del partido que lideriza Leopoldo López, por lo que desde ya se ha empezado a constituir esta organización política para enfrentar este compromiso interno de escogencia, según informaron las autoridades políticas de la agrupación naranja en la entidad.

