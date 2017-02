Lesionados dos efectivos de la GNB San Carlos.- Dos S/2do de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pertenecientes al destacamento Nº 321, de nombres Carlos Manuel Acon Aguirre y Luis Javier Farfán Silva fueron ingresados a la emergencia del Hospital “Dr. Egor Nucete” tras resultar lesionados en un accidente de tránsito. De acuerdo al siniestro se pudo conocer, que se registró cerca de la estación de servicio La Mata y que los funcionarios viajaban a bordo de una motocicleta KLR modelo Kawasaki cuando fueron sorprendidos por un vehículo que los impactó resultando heridos, por lo que posterior a su ingreso al nosocomio local, ambos fueron diagnosticados con traumatismo generalizado y aún se encuentran bajo observación médica. Es preciso mencionar, que al lugar se apersonó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana organismo encargado de levantar el accidente y realizar las labores correspondientes. Los efectivos invitaron a los conductores de los vehículos a manejar con prudencia y a velocidad permitida, a fin de evitar esta clase de hechos donde algunas de las partes resultan perjudicadas.

You must log in to post a comment.