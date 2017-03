Lester Toledo: Acoso a Lilian en Ecuador es una práctica propia de dictadura “Expresamos nuestro rechazo rotundo a las prácticas dictatoriales ejercidas por Rafael Correa en contra de nuestra hermana Lilian Tintori. Lilian como activista de Derechos Humanos tenía previsto reunirse con el candidato opositor al Correismo y amigo de la causa venezolana, Guillermo Lasso, sin embargo, por órdenes presidenciales, fue retenida en el Aeropuerto de Guayaquil”, indicó el diputado Lester Toledo. Nota de prensa Para Toledo la orden emanada en contra de Lilian Tintori tiene por objetivo evitar el fortalecimiento de alianzas de países que votan en la OEA, “frenando así lo inevitable, la activación de la Carta Democrática Interamericana hacia Venezuela”. “A Lilian la grabaron y acosaron desde que llegó. Se ve que Rafael Correa sigue copiando las prácticas dictatoriales de Nicolás Maduro. Ya lleva cinco horas retenida ilegalmente en el Aeropuerto de Guayaquil, despojada de sus documentos y con la amenaza de ser expulsada de ese país”, denunció el también dirigente de Voluntad Popular. Toledo calificó de cobarde a Rafael Correa y añadió: “Estas acciones no son más que muestras de miedo de alguien que se sabe derrotado. La democracia va a ganar en Ecuador y actuando arbitrariamente como lo ha hecho, no lo impedirá”. “Nosotros tenemos una agenda clara, desde afuera y con la suma de apoyos internacionales, trabajamos para debilitar la dictadura que se ha impuesto en Venezuela. Hechos como estos, no nos amilanan, seguiremos denunciando al mundo la violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela, exigiendo la libertad para los 105 presos políticos y allanando el camino para el retorno de los exiliados. Mi apoyo irrestricto hacia mi hermana Lilian, para quien exigimos se respeten plenamente sus derechos”, concluyó Toledo.

