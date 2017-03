Lilibeth Sandoval: El Pueblo Aborrece El Mandato De Maduro Y En Las Próximas Elecciones Van Para Afuera BRIGITTE GERDEL San Carlos.- La líder femenina del partido Primero Justicia (PJ) en Cojedes, Lilibeh Sandoval, señaló que los venezolanos una vez más demostrarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y al mundo, que el pueblo aborrece el mandato de Nicolás Maduro y en las próximas elecciones van para afuera. Sandoval indicó que la ciudadanía que cree en la democracia y confía en que el cambio en Venezuela es urgentemente necesario estará atenta para realizar la legitimación de las organizaciones políticas y fortalecer la democracia que se debe defender en el país. Recordó que el proceso de validación de varias organizaciones será hasta el mes de abril, donde cada uno de los partidos debe con firmeza asumir la tarea de fortalecerse y continuar la lucha para libertad del país. “No podemos desmayar, tenemos que validar nuestros partidos para con fuerza seguir luchando por nuestra Venezuela. Por eso invito a las personas que desean formar parte de las filas aurinegra a que participen en el proceso de validación los días 25 y 26 de este mes que es cuando les corresponde”, señaló la líder femenina. Finalmente, la dirigente señaló que desde el parido promueven la fuerza del cambio porque se debe construir el equilibro, la Venezuela de paz, de prosperidad, donde todos entren y donde todos tengan oportunidades, ese país próspero y rico del que gozábamos y que en 17 años han destruido el gobierno y sus enchufados.

