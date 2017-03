@LilibethSandov: “No se puede estar bien cuando hay tanta necesidad” Tinaquillo, marzo 7.- Lilibeth Sandoval, dirigente regional del partido Primero Justicia (PJ) aseguró que no es posible ser feliz en un país donde hay tanta necesidad, escasez e inseguridad al tiempo que condenó que en Cojedes los proyectos para beneficio de la ciudadanía no se han consolidado por esta revolución porque simplemente a quienes la dirigen no les importa su gente. Citó el ejemplo de dos médicos especialistas que crearon un proyecto para que Tinaquillo pueda contar con una unidad de diálisis y aún no han logrado ser tomados en cuenta para que el mismo sea evaluado y ejecutado. “Tenemos suficientes pruebas para con propiedad decir que a esta revolución lo menos que le importa es el pueblo, el Gobierno sabe que está perdido y es por eso que quieren evitar la realización de las elecciones porque están claros que se quedaron sin pueblo”, enfatizó la líder femenina de PJ. Asimismo hizo referencia a la falta de medicamentos y señaló que ya es un problema que se le escapó de las manos al Gobierno debido a que las medicinas no se consiguen en las farmacias pero muchos menos en los hospitales y están ausentes hasta en los seguros sociales. Por otra parte, hizo mención a la penosa situación de niños que hoy en día buscan comida en las cestas de basuras para poder alimentarse y alegó que le tocó observar ese escenario tan deprimente. “Nadie me lo contó, yo lo vi y que dolor me dio observar como niños en compañía de un adulto buscaban que comer en los basureros que se encuentran en plena avenida Miranda, razón que hace más fuerte para seguir luchando por el rescate de nuestro país donde la dignidad es uno de los aspectos que tienen que regresar al igual que el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la justicia y a la seguridad”.

