Lizardo Rojas: Obras inconclusas no permiten que Tinaquillo avance IRIS MARCELLI GARCÍA Tinaquillo.- Para Lizardo Rojas, dirigente político del municipio Tinaquillo, muchos son los trabajos inconclusos que hay en la localidad, entre ellas la obra de construcción del Par Vial. Para el entrevistado muchas de estas construcciones han sido heredadas por gobiernos anteriores y es responsabilidad de esta gestión que los finalicen, “se desconocen los motivos por los cuales estas labores no se han culminado, pero lo cierto es que mientras exista esta irresponsabilidad, muchos son los beneficios que están dejando de percibir los sectores.” Rojas, destacó que existen muchos espacios que deben ser rehabilitados o mejorados, entre ellos las vías agrícolas, pues diariamente los vecinos denuncian que requieren ser atendidos y aún se mantienen a la espera. Para el dirigente opositor, existen infinitas necesidades en comunidades y barriadas de la ciudad, entre ellas cloacas, aceras, brocales, agua, viviendas y otros servicios, “con esto quiero decir que el alcalde no termina una obra para comenzar con otra, entonces hoy en día son trabajos incompletos que no permiten el crecimiento del pueblo”. Dijo que existen muchas interrogantes por parte de los ciudadanos, entre ellos hasta cuándo se va a soportar que todos los niveles de Gobierno fallen siendo el único afectado la ciudadanía, esto es una manera de abrir los ojos y de seguir demostrando que existen gente que quiere trabajar por el bienestar de todos.

