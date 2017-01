Llega al país otro cargamento de billetes de 5.000 y 10.000 bolívares El vicepresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), José Khan, informó este jueves que un nuevo cargamento con billetes de 5.000 y 10.000 del nuevo cono monetario nacional llegó al país. Al parecer, se trataría de 44 toneladas de billetes que arribaron a través de la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas. Durante una transmisión a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión, el cargamento contiene 260 cajas de billetes de 10.000 esto es equivalente a 13 millones de piezas, por un valor de 130 millones de bolívares y de los billetes de 5000 llegaron 18.5 millones de piezas para un total de 92.500 millones de bolívares. También llegaron al país monedas de 50, 10 y de 100 bolívares. “Hasta ahora se han producido 23 millones de piezas y hoy estamos recibiendo 80 toneladas de monedas de 10 y 100 bolívares”, dijo Khan y agregó que también están a la espera de tres nuevos cargamentos de billetes de 5 mil: “uno se espera para el 24 de enero, otro el 3 de febrero y el último para mediados de abril. En el caso de los billetes de 10000 se harán 4 entregas para los días “10 , 17, 24 de febrero y el resto en abril”. Cabe destacar que el pasado lunes 16 de enero, el viceministro de prevención y seguridad ciudadana, M/B Manuel Pérez Urdaneta, señaló que 2.75 millardos de piezas del nuevo cono monetario están distribuidas en entidades bancarias del país.

