¡Lo hizo! El hijo de Michael Bublé le ganó la batalla al cáncer Seguramente recordarás que hace unos meses te mencionamos que los pequeños con cáncer infantil tienen entre 70 y 80% más de probabilidades de sobrevivir a esta enfermedad. Con esta creencia vivieron durante un par de meses Luisana Lopilato y Michael Bublé cuando se enteraron de que su pequeño hijo Noah, de tres años, tenía cáncer. Afortunadamente, la detección temprana del tumor que se encontraba en el hígado y el tratamiento inmediato de quimioterapia tuvieron un buen resultado. El pequeño respondió favorablemente a la primera y segunda fase del tratamiento y el cáncer se fue. Daniela Lopilato, hermana de Luisiana, fue quien confirmó la noticia: “No hay más cáncer. Gracias a Dios él se está recuperando. Estamos muy contentos de que sea así. Que hablen los papas cuando ellos quieran hacerlo. No hay más cáncer”.

Nota tomada de Okchichas

