Los puntos de debate para este martes en la Asamblea Nacional Para este martes a las 2:30 pm se tiene prevista una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional, que tendrá dos puntos de debate: la evaluación de la gestión gubernamental de Nicolás Maduro durante el año 2016 y la violación de la inmunidad parlamentaria, así lo informó el secretario del Parlamente, José Ignacio Guédez. El pasado lunes, el jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Stalin González se refirió al discurso de Memoria y Cuenta del presidente Nicolas Maduro. A su juicio, no se rindieron cuentas de la realidad de los venezolanos; sobre ese punto indicó que se basará la plenaria parlamentaria prevista para este martes 17E. Ver imagen en Twitter Explicó que se tratará de que todos los partidos participen en el debate que busca desmontar el discurso de eficiencia que habría dado Nicolás Maduro desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); ante su negativa de asistir al Parlamento por considerarlo en “desacato”. Sin embargo, consideró que a efectos legales es el Presidente quien viola las leyes. “No puede ser que el Gobierno siga con el desacato a la Constitución. Desde la Asamblea tenemos el deber de cumplir con lo acordado y aprobado por la Asamblea Nacional en los diferentes sectores”, dijo, mientras agregó que uno de los puntos fundamentales será concretar el escenario electoral en el país. “El Gobierno evitó traer la Memoria y cuenta a la Asamblea para no exponerse a la evaluación de los diputados, donde se evidencia la crisis durante su gestión en el año 2016”. También se refirió a la detención del diputado suplente por el partido Voluntad Popular, Gilbert Caro asegurando que es inocente de lo que se le acusa. “El Gobierno tiene que rectificar con lo que hace”, pues señaló que quieren usar el pasado del dirigente para usar “un cuentico”. Afirmó que desconoce mayores detalles de la situación de Caro, pero que este lunes dirigentes de la MUD lo visitarán para constatar su estatus en Valencia. En otro orden de ideas informó que luego de instalarse las diferentes comisiones, entregarán el plan legislativo anual correspondiente.

