Luis Almagro exigió la devolución de los pasaportes a diputados de la AN A través de un comunicado, el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió al Gobierno venezolano la devolución de los pasaportes a los diputados opositores Williams Dávila Barrios y Luis Florido. Cabe destacar que a los parlamentarios les fue impedida la salida del país mediante la anulación de sus documentos. A continuación el texto completo: “Condenamos este ataque a la inmunidad parlamentaria y reclamamos el pleno goce de los derechos de los asambleístas venezolanos”, agregó el líder de la Organización hemisférica. El Secretario General Almagro concluyó afirmando que “Estos legisladores legítimamente elegidos por el pueblo gozan de inmunidades parlamentarias otorgadas por la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que están siendo violadas por las autoridades nacionales.

