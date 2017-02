Luis Almagro se reunió con comisión de la AN: Se tendrán en cuenta los retrocesos desde el inicio del diálogo El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que en la actualización de informe sobre la situación que vive Venezuela, se tendrá en cuenta los retrocesos que han habido desde el inicio del diálogo, y cómo en Venezuela no hay ninguna garantía para sus ciudadanos “Hemos visto como en cada una de las mesas han retrocedidos, cómo se mantiene la lógica que cualquiera puede ser detenido por cualquier cosa”, dijo Almagro tras reunirse con una Comisión de la Asamblea Nacional, encabezada por vicrepresidente de la Cámara, Freddy Guevara. Asimismo, alegó que “ni siquiera se ha abierto un canal para solventar la crisis humanitaria que vive el país. Cada indicador ha llegado a un punto máximo de crisis”. Igualmente, expresó que “el único esquema que había de salida constitucional era el Referendo Revocatorio y fue matado el año pasado, es como si el Gobierno de Pinochet hubiera eliminado el plebiscito que permitió la salida de este”. El uruguayo también dijo que “el RR no era de la oposición ni del Gobierno era de los venezolanos. Pero ni siquiera se hacen las elecciones retrasas, todos los cronogramas electorales han sido violentadas”. “Nosotros le dijimos al Vaticano que no vamos a interferir en las decisiones políticas que ellos tomen, pero hemos puesto la postura sobre lo que se ha visto con el diálogo. Esta reunión es la primera delegación de la AN que recibimos luego de instalado del diálogo, esto da una nueva apertura al articulo 20 de la Carta Democrática”.

