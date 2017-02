Luis Aray condenó que se haya reafirmado el desacato a la AN BRIGITTE GERDEL San Carlos.- Luis Aray, dirigente político del municipio Tinaco, señaló que ha sido sentenciado y reafirmado por los dirigentes del PSUV que integran la Sala Constitucional y el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el desacato en que según ellos se encuentra la Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2015 por casi ocho millones de venezolanos y luego despojada arbitraria e inconstitucionalmente de sus funciones y atribuciones. Dijo que esto se ha realizado con el objetivo de prorrogar el mandato de los gobernadores que culminaron el periodo para el cual fueron electos, sin que el CNE haya intervenido siquiera para anunciar unas elecciones que debieron realizarse en diciembre pasado y sin que a estas alturas se asome la posibilidad de que se anuncie el cronograma electoral. Por otro lado dijo que “Hoy el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en práctica el Carnet de la Patria para ejercer aún más el férreo control estomacal de la población de menores recursos; con este instrumento se patentiza lo que la sociedad civil viene alertando desde que ganamos las elecciones parlamentarias de 2015, de este régimen neonazifascista cuando se instaló el actual poder legislativo, porque desconocieron la soberanía popular para aferrarse al poder y perpetuar la desgracia que ellos representan para el pueblo venezolano, sentenció. Frente a esta realidad, enfatizó que se debe rectificar la estrategia de las fuerzas democráticas opositoras, que no pueden reincidir en los errores cometidos. Añadió que esta es una hora crucial de la patria y en el ejercicio de la política no puede seguir haciéndose al tanteo, pirateando o sobreponiendo el interés de un individuo o de un grupo, porque de ser así, estarían sentenciando a la República y a los 30 millones de compatriotas. Aray expuso que no se puede condenar a los venezolanos indefinidamente en el túnel oscuro y sin salida en que el Gobierno los ha tenido por 18 años. “Hasta el momento lo que ha demostrado el régimen es la irresponsabilidad, perversión, abuso de poder, represión, persecución, destrucción institucional y moral, que ya se ha convertido sin ningún tipo de máscara en una dictadura declarada de Nicolás Maduro”. Finalmente Luis Aray aseguró que los venezolanos deben aferrarse a la Constitución y comenzar a exigir con valentía y coraje en todas las calles del país la restitución de la Carta Magna, del derecho al voto, porque una vez más la sociedad civil está convencida de que todos los fusiles y tanquetas no pueden doblegar la indeclinable decisión de un pueblo organizado cuando está decidido a rescatar y hacer valer sus derechos, cuando estos han sido robados por el ilegitimo gobierno militar.

