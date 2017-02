Luis Edgardo Mata: Maduro agudiza la revolución del hambre “Maduro agudiza la revolución del hambre”, de esta forma tajante el exdiputado a la Asamblea Nacional, Luis Edgardo Mata, calificó las acciones gubernamentales que lleva adelante el Jefe de Estado. Nota de prensa “Con toda acción, Maduro empeora la situación social y humanitaria de los venezolanos”, aseveró. El exparlamentario fue firme en decir que millones de ciudadanos comen tan sólo una vez al día debido a la crisis de escasez y alto costo de la vida. Señaló que el hambre es el “pan nuestro de cada día” en los sectores más desprotegidos de la sociedad venezolana.

“Cuando el régimen habla que ellos son los únicos que garantizan estabilidad, se refieren a la estabilidad del pobre que seguirá siendo pobre porque no habrá alteración en su condición social, porque así lo quiere el modelo de Maduro”, dijo. Agregó que la iniciativa del incremento de la cestaticket es otra acción que generará un aumento del costo de vida de los venezolanos. “El problema no es el alza del bono de alimentación, el problema es que cada vez alcanza para menos, y esto es lo que el régimen no entiende”, manifestó. Luis Edgardo Mata denunció que los anaqueles de los distintos locales de venta de comestibles están repletos de productos importados y de alto precio.

“Los productos regulados brillan por su ausencia en los estantes de los negocios de Anzoátegui, los productos hechos en Venezuela son fantasías que sólo existen en la psiquis de los voceros del régimen”, afirmó. El avezado abogado y dirigente político añadió que “Maduro mata de hambre al presente y al futuro de Venezuela”.



Renovación Luis Edgardo Mata se refirió a la renovación de los partidos políticos impulsado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los calificó como una “trampa del régimen”. “El régimen quiere echar por tierra todas las estructuras políticas legales, para así acudir a unas elecciones con una oposición ilegalizada”, dijo.

Le recomendó a las fuerzas aglutinadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que sopesen bien sus decisiones en torno a la renovación de las nóminas partidistas. “Maduro creó condiciones casi imposibles de cumplir, quiere aniquilar la realidad institucional de los partidos, como parte de su afán dictatorial”, precisó.

