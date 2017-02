Luis Emilio Rondón: El Poder Electoral está en deuda con los venezolanos El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón señaló este lunes que el ente se encuentra “en deuda con los venezolanos”, pues aun no se ha discutido el cronograma electoral de los comicios regionales y municipales. “La presidenta del CNE (Tibisay Lucena) anuncio al país el calendario electoral que preveía la realización de elecciones regionales en el primer semestre, municipales para finales de año e inclusive elecciones primarias entre abril y marzo. De ahí mi insistencia desde hace varias semanas en que se formalice la discusión de ese cronograma que es fundamental para hacer la convocatoria”, declaró en el programa Vladimir a la 1. Rondón explicó que el CNE está a la espera de que las Juntas Electorales definan las variables técnicas para poder elaborar el cronograma, pero reconoció que capa día que pasa se acortan los plazos. “Cada día que pasa se nos están acortando los plazos, es fundamental que dentro del CNE se definan estas variables. Mi exhorto va orientado a que las instituciones no pueden desatender al ciudadano, que el CNE mantenga relación con el ciudadano para saber lo que se haciendo puertas adentro”, indicó. El rector recordó que la Constitución establece que el período de los gobernadores es de cuatro años y se venció el año pasado. “No podemos acostumbrarnos a que por un lado van los períodos constitucionales y por otro la convocatoria de estos procesos, son obligaciones constitucionales”. Con respecto a las recientes designaciones de nuevos gobernadores, como el caso del estado sucre, Rondón aseguró que son “precedentes que no son sanos para el ejercicio democrático”, y que allí radica la importancia del apego a las condiciones contempladas en la Constitución. Asimismo, afirmó que lleva a acabo una “acción activa” a efectos de que se haga el trabajo, pero en caso de que continúe el paso de los días y no se dé una definición del cronograma, evaluará las acciones que, en el marco de la Constitución, pueda ejercer en su cargo para que se den las condiciones de responder a los ciudadanos Legalización de los partidos El funcionario señaló que la MUD es un partido que está vigente, junto al Psuv, luego que en las pasadas elecciones parlamentarias del 6 diciembre de 2015 la coalición opositora recibiera la mayor cantidad de votos. Sobre este tema, criticó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en vista que a su juicio privilegia a un proceso administrativo que la participación popular.

