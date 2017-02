Luis Florido anuncia que viajará a Perú con su cédula identidad El presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, anunció que viajará este lunes a Perú con su cédula de identidad, junto a una delegación de parlamentarios venezolanos, pese a que el Saime aún no ha solventado su situación migratoria. Nota de prensa Florido argumentó que “saldremos a Perú con nuestra cédula ya que convenidos internacionales de libre de transito así lo permiten y el gobierno venezolano debe cumplirlos. Continuaremos adelante nuestro trabajo parlamentario en defensa al pueblo de Venezuela”, manifestó. No obstante, el presidente de la Comisión de Política Exterior informó que este viernes envió una Comunicación al director de migración y extranjería del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Julio Velazco Pérez a fin de que le rehabilite su pasaporte en las próximas horas. “No existen razones jurídicas que justifiquen que no pueda utilizar de mi pasaporte, pese a que el Saime reconoció que había cometido un error de sistema, mi estatus actual sigue siendo de prohibición migratoria lo cual es violatorio a la Constitución y a tratados internacionales, sobre todo en mi condición de diputado, presidente de la Comisión de Política Exterior y miembro de Parlatino”, indicó. El diputado venezolano acotó que “así como el Saime asumió haber cometido un error de sistema, este inconveniente debe ser subsanado, pedimos al país y la comunidad internacional estar atentos”, dijo. Cabe destacar que el miércoles 1 de febrero la Comisión de Política Exterior aprobó por unanimidad su plan de trabajo 2017 que contempla principalmente “intensificar la diplomacia parlamentaria, la denuncia y activación de instrumentos internacionales respecto a lo que sucede en Venezuela en términos de violaciones a la democracia, el Estado de derecho, a las libertades y a los Derechos Humanos”.

