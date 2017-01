Luis Guillermo Graterol: Alcaldía de Tinaquillo debería ser una entidad de administracion eficiente Tinaquillo.- La Alcaldia de Tinaquillo debe dejar de ser una entelequia de gastar presupuestos para convertirse en una entidad de administracion eficiente, debido a que con una buena administracion y una gerencia efectiva llevaria al Municipio a transitar por los caminos del bienestar y la prosperidad de los tinaquilleros, asi lo resaltó Luis Guillermo Graterol, activista de Voluntad Popular (VP). Partiendo de esta premisa el entrevistado indicó que se ha tomado al actual gobierno municipal como un instrumento para la demagogia y el populismo, que solo ha servido para devorar años tras años los presupuestos, tanto el erario proveniente del situado nacional como los ingresos de recaudacion propia producto de los tributos de los ciudadanos y la actividad comercial e industrial. Ademas, es del conocimiento general que el Ayuntamiento se ha convertido en un reductor populista para cumplir las promesas demagógicas ofrecidas por los gobernantes de turno en los últimos veinte años, y muy especialmente desde que se implementó el actual sistema de recaudacion tributaria. Por otro lado, el dirigente explicó, que la nómina de personal que cobra por la Alcaldia de Tinaquillo es tres veces mayor a la realmemte necesaria para su normal y cabal funcionamiento, a sabiendas que mucho de ese personal esta en condicion de “avance o contratado” sin disfrutar ningun tipo de servicio sociol u obtener prestaciones sociales como bien manda la Ley del Trabajo. “Una administracion eficiente de la Alcaldia pasaría primero por tener un equipo eficaz frente al gobierno municipal que organice, planifique y ejecute con criterios estrategicos de acuerdo a las caracteristicas geograficas, economicas, sociales y culturales de la localidad, tomando en cuenta lo pricipal, el recurso humano, cuya extraordinaria potencialidad hace de tinaquillo una excelente zona para el desarrollo integral de la region central del pais”, enfatizó Graterol.

