Luis Izquiel: Anuncio de reestructuración del Cicpc no tiene credibilidad en la población El criminólogo Luis Izquiel aseguró que anuncios como el realizado este lunes por el ministro Néstor Reverol sobre la reestructuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no generan expectativas en la población, porque hay muy poca credibilidad en cuanto a la ejecución. Nota de Prensa El también abogado penalista recordó que en muchas ocasiones se ha anunciado la reestructuración del Cicpc, incluso dijo que el actual vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, cuando fue ministro de Interior y Justicia, afirmó que haría “un sacudón” dentro de esa institución. “Esos anuncios quedan en nada, queda el mismo déficit de funcionamiento”, destacó en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela. Destacó que sin duda el Cicpc, al igual que las policías preventivas del país, requieren una reestructuración. Explicó que en ese cuerpo policial existe una carencia de por lo menos 300% de funcionarios. “Los estándares internacionales señalan que una policía de investigación debe contar con un funcionario por cada mil habitantes, en el caso de Venezuela, que somos aproximadamente 30 millones de habitantes, sería una policía de investigación con por lo menos 30 mil funcionarios, pero aquí hay a duras penas unos 8 mil”, precisó. Ante lo dicho por Reverol en el sentido de que van a fortalecer las divisiones antisecuestros, robo y hurto, Izquiel se preguntó cómo lo harán si no aumentan el número de policías. “¿Sacándole gente a las otras divisiones, homicidios, vehículos, delincuencia organizada? El déficit sigue existiendo, solo que rotas unos funcionarios de una división a otra”, manifestó. Precisó que ese déficit se debe a una desatención que existe en términos generales en las instituciones de seguridad ciudadana. Añadió que hay carencias en el sistema de justicia, en las policías preventivas, en el sistema carcelario y la policía de investigación no escapa a eso. Consideró que esa situación se debe a que en los últimos 18 años las prioridades presupuestarias han estado orientadas hacia otras áreas distintas a la seguridad ciudadana. “El presupuesto nacional se ha ido en regalo a otros países, en la compra de armamento militar, en guisos con la importación de alimentos y esos recursos que se fueron por ese despeñadero eran los que estaban destinados a fortalecer instituciones como el Cicpc”, insistió. Pasar desapercibidos En cuanto al cambio de logos, fachadas y uniformes policiales, Izquiel dijo que pareciera que está destinado a proteger a los funcionarios de la delincuencia. “Aunque no se explica, pareciera que es para evitar que sean víctimas de la delincuencia, que sean atacados en las sedes o en la calle. Van a buscar que no estén identificados, eso es lo que uno puede interpretar de lo que dijo”, manifestó. En su opinión, eso demuestra la indefensión en la que se encuentran los policías hasta el punto de que tienen que ocultar su función. Destacó que en lo que va de año el Cicpc es, en Caracas, el segundo cuerpo policial con más funcionarios asesinados. Izquiel destacó que este tipo de anuncios deberían hacerse de forma más seria y no a través de las redes sociales, porque la gente tiene derecho de enterarse del alcance de esa reestructuración. “Pero esta es la manera a la que nos tienen acostumbrados a dirigir los asuntos de gobierno”. “Pero la gente ya no tiene expectativas sobre esos anuncios. Creo que Nicolás Maduro anunció el plan Carabobo 2021, si mal no recuerdo, en cadena nacional, pero si le preguntas a los venezolanos si tienen conocimiento de cómo se llama este plan o en qué consiste, apuesto que la gente ni se enteró que ese plan contra el segundo problema del país fue lanzado (en enero de) este año, sencillamente porque la gente ya no les cree nada”, finalizó.

