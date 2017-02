Luis Stefanelli (@LUISSTEFANELLI) : Construimos la arquitectura jurídica para hacer un Falcón grande Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón, presentó el informe de su gestión parlamentaria durante 2016. Nota de prensa “Hicimos este esfuerzo parlamentario para construir la arquitectura jurídica que haga un Falcón grande; una región de primer mundo”, aseveró al exponer su Gestión por Falcón, un acto sin precedentes en la región. Seis leyes, 11 consultas públicas de leyes, 25 participaciones en las plenarias de comisiones legislativas,61 asistencias,12 intervenciones en plenarias, 13 participaciones en programas en la televisión nacional,53 participaciones en Radio y TV regional, 1140 soluciones de casos, más de 3 mil ciudadanos atendidos y 18.271 kilómetros recorridos en Falcón. Es el record del diputado Stefanelli. Las legislaciones presentadas fueron la reforma de la Ley de Zona Libre de Paraguaná, Ley orgánica para la actividad turística, Ley de Descentralización, Ley del Consejo Federal de Gobierno, Ley del 350 y la de restitución y garantía de la propiedad privada. “Estas leyes son fundamentales, sobre todo la de Descentralización, para que el próximo gobernador haga un buen trabajo”, dijo el parlamentario, en Coro, donde se llevó a cabo el evento televisado y al que asistieron las directivas regionales de Voluntad Popular y Copei, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, RomelAreche, además de voluntarios por Falcón Grande. La oportunidad fue propicia para subrayar “estoy convencido de que Venezuela tiene la mayor oportunidad de éxito que cualquier país latinoamericano (…) De corazón les pido que tengan fe. Vendrá la era de oro de la democracia en Venezuela”. Horas más tarde, el informe fue presentado en una concurrida asamblea de ciudadanos en Punto Fijo, municipio Carirubana, tal como lo exige el artículo 179 de la Constitución nacional. En Paraguaná anunció que la Ley de Zona Libre será retomada en tres meses, para su segunda discusión. “Esperemos para entonces el régimen reconozca la AN”. Recordó además que en 2016, gracias a su gestión parlamentaria, se demostró que la explosión de Amuay –ocurrida en agosto de 2012- fue producto de negligencia y no de sabotaje, como aseguró el Gobierno nacional. En la AN Stefanelli también presentó las pruebas de que PDVSA está contaminando la ciudad “Van a ir presos algún día, porque es un delito de lesa humanidad”, dijo. A este evento asistieron la directiva municipal de VP, el secretario municipal de la MUD, Jeroboan Velázquez, los concejales Jorge Luis Ruiz y Juan Carlos Campos, además de líderes de las comunidades paraguaneras. “Dios los bendiga paraguaneros. Luis Stefanelli siempre estará con ustedes”, dijo al finalizar el acto.

