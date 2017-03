@LuisFlorido : “Alexander Míreles Será Candidato A La Gobernación De Cojedes” PRENSA VOLUNTAD POPULAR San Carlos.- El partido Voluntad Popular en Cojedes realizó una asamblea regional de activistas en San Carlos, con la finalidad de afinar detalles en sus estructuras para el próximo proceso de validación de la tolda naranja ante el Consejo Nacional Electoral, contando con la presencia del diputado a la Asamblea Nacional Luis Florido. En esta asamblea, que contó con la presencia de más de 200 activistas pertenecientes a las estructuras de los nueve municipios, también se abordó la estrategia y la definición de las postulaciones dentro del partido que lideriza Leopoldo López con miras a la gobernación del estado y los candidatos a las alcaldías de los municipios de la entidad llanera. Florido en su intervención aseguró: “En Cojedes Voluntad Popular tiene sondeos muy favorables que nos indican el crecimiento del partido, además se refleja en estos estudios el liderazgo firme de Alexander Míreles, lo que es un reconocimiento a su lucha y su constancia en la defensa de los cojedeños, estamos en presencia de un líder que aglutina todos los sectores incluyendo a los que apoyaron al madurismo recientemente y hoy estamos aquí en esta asamblea más de 300 personas entre amigos, simpatizantes, invitados especiales y nuestros activistas. Tenemos un norte definido en lograr el cambio en Venezuela y aquí en Cojedes nuestro partido va con Mireles a la gobernación del estado, pero también que quede claro que nos mediremos en los nueve municipios con nuestros candidatos, para optar dentro de la unidad por ser los abanderados contra el régimen en las elecciones municipales. Que nadie tenga dudas que Voluntad Popular va con todo en Cojedes”, dijo Florido. También se informó que las responsabilidades de las estructuras del partido para la validación ante el CNE ya están asignadas, y en medio de la gira que viene adelantando el líder regional Alexander Míreles se están juramentando los comandos operativos que tendrán el compromiso de mantener vigente a la tolda naranja, donde sin lugar a dudas el partido logrará contra cualquier plan o acción maquiavélica del régimen obtener las voluntades exigidas para mantener la legalidad del partido a nivel nacional, aportando la cuota que le toca a la entidad cojedeña, apuntó.

