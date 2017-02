@LuisFlorido : Si la dictadura niega elecciones, el pueblo irá a la calle con el referendo popular El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, arribó este martes a los estados Mérida y Trujillo en su cruzada nacional denominada “venezolanos sin pasaporte” donde destacó la presión popular por el rescate del voto y la democracia venezolana. Nota de Prensa Florido manifestó la estrategia de lucha a través de un “referendo popular” y dejó claro que si el gobierno de Nicolás Maduro no lo deja salir del país “tomaremos las calles para difundir los graves problemas que vive el venezolano y no nos van a detener”. “Hemos emprendido una gira por todos los estados de Venezuela para sembrar en las bases populares la necesidad de establecer un referendo popular, si la dictadura no quiere elecciones, el pueblo se irá a la calle con el refrendo popular donde le preguntemos a la gente si quiere que continúe Maduro en el poder, también si quiere elecciones generales e incluso plantearemos la posibilidad de un proceso constituyente para recomponer al país”, informó. El parlamentario destacó la decisión en las regiones para luchar sin descanso “sin rogarle nada a la dictadura que tiene a los venezolanos más pobres y menos libres”. “Esta lucha encabezada por nuestro líder Leopoldo López tiene varios objetivos, el ambiente internacional, la lucha por la democracia, la reconquistar el voto y la calle como dinamizador de la conquista de los derechos y lograr el voto a través de la lucha popular. Ya basta e medias tintas, llegó el momento de la actuar todos porque la libertad no nos va a llover”, dijo. Además, el presidente de la Comisión de Política Exterior hizo referencia a la situación que están atravesando más de 3 millones de venezolanos a los que el gobierno venezolano les impide tener su pasaporte. “Es inaceptable que a más de 3 millones de venezolanos, el régimen le conculque su derechos a la identidad negándole un documento tan importante como lo es el pasaporte, es el 10% de la población que está siendo gravemente afectada, yo soy una victimas más, con el agregado de que soy el presidente de la Comisión de Política Exterior y tengo el derecho de cumplir con mis derechos fuera del país, pero el gobierno lo evita por miedo a que el mundo sepa la verdad de los que ocurre en Venezuela”, aseveró. El diputado de Voluntad Popular alertó de la situación que están viviendo venezolanos que están “fuera de nuestras fronteras a quienes se les ha vencido el pasaporte y no pueden salir y el gobierno no les dan ninguna respuesta y eso está ocurriendo porque se robaron el dinero del pueblo y ahora no hay como hacer pasaporte, además que se impuesto una política de estado totalmente violatoria a los Derechos Humanos”, finalizó.

