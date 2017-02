@LuisFlorido: Vamos a derrotar la dictadura con el pueblo en la calle El diputado, Jefe de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular Luis Florido como parte de su gira nacional denominada #VenezolanosSinPasaporte, participo este sábado en una asamblea en la ciudad de San Carlos que contó con la presencia de la dirección regional, estructuras, coordinadores y activistas de los 9 municipios del estado Cojedes. Después de sobrepasar las alcabalas impuestas por la dictadura, afirmó “me siento feliz porque en Cojedes hay un partido fortalecido, estructurado y organizado, con (gallos) líderes preparados para ocupar cualquier responsabilidad de elección popular”. “Este recorrido lo estamos haciendo con un concepto, que es la defensa de los derechos de los ciudadanos, porque cuando se limita o se cercena un derecho, se cercenan todos los derechos”, enfatizó. Detalló que a Leopoldo López se le cercenó el derecho de tener un juicio justo, “mientras que a los venezolanos se nos ha cercenado el derecho a la alimentación, a la salud, a transitar por cualquier parte del país, solamente en pasaporte hay más de 3 millones de venezolanos que están esperando por este documento, y a los diputados se nos ha cercenado la inmunidad parlamentaria que nos concedió el pueblo”. Florido explicó que la gira también forma parte de la preparación para la validación del partido, por lo que recalcó que no existe ninguna duda, “participaremos en este proceso, así las condiciones sean adversas; podemos elegir entre quedarnos en nuestras casas y luchar, y nosotros vamos a luchar, como hemos hecho siempre”. Finalmente Luis Florido señaló que una vez cumplida la relegitimación de VP, estarán totalmente preparados para enfrentar el reto de las elecciones regionales y municipales, así mismo Leopoldo ha planteado en caso del que el CNE se niegue a hacer las elecciones, convocar a todo el país a un referendo popular y que sea el pueblo quie decida. “(Tenemos gallos), lideres dispuestos a medirse en todos los estados y municipios del país, y para Presidente tenemos a un (gallo) en Ramo Verde”.

