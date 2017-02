Madre de sargento desaparecido en Amazonas le dice a Maduro: Tiene que buscarlos como sea (Video) Milagros Sanoja, madre de Alejandro Jesús Mariño, uno de los sargentos desaparecidos junto al helicóptero de las Fuerzas Armadas Bolivarianas el pasado mes del enero en el estado Amazonas, tuvo un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, donde le hizo un emotivo llamado de atención al presidente de la República, Nicolás Maduro, donde le indicó que “tiene que buscarlos como sea”. Sanoja expresó el dolor por el que ha padecido desde hace más de 50 días que tiene sin saber del paradero de su hijo. Relató que Alexander esta próximo a cumplir los 20 años de edad, que fue su primer hijo, quien la hizo mamá. A continuación la ponencia completa.

You must log in to post a comment.