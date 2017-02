Maduro anuncia incremento de tickets de alimentación (Video) El presidente de la República, Nicolás Maduro anunció este domingo un incremento del valor del ticket de alimentación que entrará en vigencia desde el próximo 1° de marzo. Esto al explicar que la Unidad Tributaria pasará desde esa fecha desde 177 Bolívares a Bs. 300. “Debemos mantener la base de cálculo en 12 puntos… A partir del 1° de marzo el cesta ticket socialista que estaba en Bs. 63.000 pasa a Bs. 108.000”, dijo al explicar que se trata de un aumento del 42%. El último incremento salarial, que se mantiene en la actualidad, fue anunciado en enero de este año estableciendo así el ingreso mínimo por trabajador en Bs. 40.638. Las declaraciones las ofreció en una transmisión de su programa “Domingos con Maduro” a través de la señal del canal del Estado.



