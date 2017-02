Maduro arremetió contra diputados que viajaron a EEUU El presidente de la República, Nicolás Maduro arremetió este miércoles contra los diputados a la Asamblea Nacional que viajaron al exterior. A su juicio los parlamentarios buscan que el gobierno estadounidense “intervenga a Venezuela” y los acusó además de “traidores a la patria”. “Graves delitos de traición a la patria están incurriendo estos diputados cuando van a Washington a decirle al nuevo gobierno de Estados Unidos que intervenga en Venezuela”, indicó durante su programa radial, “La Hora de la Salsa”. Vale recordar que una comitiva integrada por tres diputados de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, José Gregorio Correa y Armando Armas, viajaran a Estados Unidos.

