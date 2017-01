Maduro dice que promesa de canjear a Leopoldo López por Óscar López fue un “comentario jocoso” (Video) El presidente Nicolás Maduro calificó este miércoles de “comentario jocoso” la promesa que había hecho de liberar a Leopoldo López, si el Gobierno de EEUU hacía lo mismo con el puertorriqueño Óscar López Rivera, quien recientemente fue liberado. “Óscar López Rivera nunca mató a nadie, ni quemó ni destruyó. Su único delito fue pedir la liberación de Puerto Rico y estuvo 35 años preso. Es incomparable (con Leopoldo López), es un gran patriota y por justicia merecía la libertad. Más allá del comentario jocoso que hice en su momento, está en manos de la justicia. Espero que haya justicia, pero espero que le pidan perdón a las víctimas”, dijo.

