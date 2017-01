Maduro extiende hasta el 20 de febrero la circulación de los billetes 100 Bs. (Video) El presidente de la República, Nicolás Maduro anunció durante la presentación de la Memoria y Cuenta del año 2016 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que realizará una nueva exención de la circulación del billete de 100 bolívares hasta el 20 de febrero. Estaba previsto que el billete saliera de circulación el 20 de enero, pero nuevamente el mandatario prorroga la vigencia del billete de 100 bolívares. Maduro afirmó que mañana saldrán en circulación los nuevos billetes de “manera progresiva”. Agregó que seguirán llegando más billetes del nuevo cono monetario durante los meses de enero y febrero.

