Maduro extiende nuevamente hasta el 20 abril la circulación del billete de 100 bolívares El presidente de la República, Nicolás Maduro anunció durante su programa “La Hora de la Salsa” de este viernes 17 de marzo, una nueva prorroga para la vigencia en la circulación en los billetes de cien bolívares hasta el 20 de abril del presente año. Desde diciembre de 2016, el primer mandatario está tratando de eliminar la circulación de los billetes de cien bolívares tras denunciar un supuesto contrabando de billetes por parte de mafias económicas. Por su parte, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino informó el pasado jueves que con la llegada del último cargamento del nuevo cono monetario, manera progresiva, se vaya dando el proceso de extinción del billete de 100 bolívares.

You must log in to post a comment.