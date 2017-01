Maduro lanza un “mega-recontra-plan” para “hacer el milagro” de una Venezuela segura Por enésima vez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento de un “mega-recontra-plan” para “hacer el milagro” de una Venezuela segura. Durante una transmisión en cadena nacional este martes, Nicolás “activó” y detalló las seis líneas de acción que contemplan el plan “Carabobo 2021” que a su juicio, resume la más alta y acabada política en materia de seguridad que haya podido existir en la faz de la tierra. “Estoy activando este plan para que funcionen para la protección del pueblo que tiene como centro de acción la unión de las fuerzas de seguridad del Estado con el pueblo (…) Lo asumo como reto y tarea, liberar de la criminalidad hasta la última ciudad de este país para que juntos hagamos el milagro de una Venezuela segura”, argumentó

You must log in to post a comment.