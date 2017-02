Maduro: Los enemigos de Venezuela tratan de cambiar la historia con series El presidente de la república, Nicolás Maduro, aseguró este sábado 4 de febrero que son los ‘enemigos’ del país los que tratan de cambiar la historia de Venezuela, haciendo alusión a la serie colombiana El Comandante sobre la vida del ex presidente Hugo Chávez. “Los enemigos de Venezuela tratan de tergiversar la historia reciente, con series, novelas, películas, el enemigo le tiene miedo, terror al ejemplo que significa, significó y significará el comandante Chávez para América Latina y el Caribe, por eso trata de desfigurarla, por eso estos actos son tan importantes pero no podemos quedarnos en ellos solamente”. “Tenemos que llevar el Chávez de verdad para llevarlo a la pantalla de televisión, la pantalla del cine nacional y mundial, encargo al ministro Villegas para que el mundo conozca al verdadero Chávez”. Además, indicó que a 25 años de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana se mantiene firme en su compromiso de defender la soberanía de la patria y los derechos del pueblo venezolano.

