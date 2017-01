Maduro (@NicolasMaduro): Gilber Caro no tiene inmunidad por ser diputado suplente El presidente Nicolás Maduro afirmó que el diputado de la Asamblea Nacional, Gilber Caro, no goza de inmunidad parlamentaria porque ejerce como legislador suplente en el Parlamento. “Tiene un prontuario criminal que data de los años 80, estuvo preso por homicidio y narcotráfico y es diputado suplente, no tiene inmunidad”, aseguró Maduro este sábado durante el “Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200”, en Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda. Maduro reiteró las acusaciones que voceros del gobierno han hecho contra el militante de Voluntad Popular: “Ese señor tiene un prontuario criminal impresionante y llegó a ser postulado como diputado suplente. Debe saber Venezuela que este señor fue capturado con armas y explosivos de Cúcuta, con dólares. Venía a cometer atentados homicidas y terroristas contra la propia oposición. Estaba articulado con el paramilitarismo colombiano del norte de Santander” Aprovechó para califica a la tolda naranja y calificar al partido como terrorista. “Deberían salir a pedirle perdón al pueblo”, afirmó.

