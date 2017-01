Maduro prometió liberar a Leopoldo López si López Rivera salía en libertad Hace 2 años y 13 días, el 4 de enero de 2015, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la única manera en la cual utilizaría sus facultades como cabeza de Estado para liberar a Leopoldo López sería si Estados Unidos liberara al puertorriqueño Oscar López Rivera. Este martes 17 de enero de 2017, el saliente presidente americano Barack Obama conmutó la sentencia del nacionalista líder del grupo marxista-leninista Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que desde su fundación en 1960 perpetraron alrededor de 120 atentados terroristas exigiendo la independencia de Puerto Rico. “La única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo es para montarlo en un avión que vaya a los EE UU, lo deje allá y me entreguen a Oscar López Rivera, pelo a pelo, hombre a hombre, es la púnica forma, entreguen a Oscar López Rivera,. Es la única forma que pasaría por mi mente la utilización de las facultades presidenciales para soltar al monstruo de ramo verde”, dijo Maduro aquel 4 de enero. El prisionero 87651-024 – quien durante los últimos años ha estado encarcelado en la prisión de Terre Haute (Indiana) y ha cumplido 35 años en prisión-, quedaría en libertad en cuatro meses, el 17 de mayo del presente año.

