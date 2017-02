Maduro quiere ganar la guerra del pan…y el trigo ruso no llega La primera batalla contra la escasez de pan pareciera que la perdió Nicolás Maduro. En octubre del año pasado anunció que a principios de 2017 llegaría al país un gran cargamento de trigo proveniente de Rusia. Aseguró que Vladimir Putin, le brindó su apoyo para vencer a las “mafias panaderas”, pero han pasado 60 días y ya ni siquiera lo menciona. “El presidente Putin me dijo: ‘Presidente Maduro, cuente con todo el apoyo para vencer a las mafias panaderas y a las mafias del trigo’ y así lo vamos a hacer, hay que cortarle las manos a las mafias panaderas y a las mafias del trigo que tienen al pueblo sufriendo”, dijo en aquel momento de 2016. Este domingo durante su programa Maduro no mencionó a Putin ni a su trigo ruso, pero anunció que su Gobierno “implementará un plan para ganar la guerra del pan debido a la escasez del producto”. “La federación de panaderos de Caracas le declaró la guerra al pueblo y tienen al pueblo haciendo colas pero por maldad, ya tienen varios meses en eso, y yo me he propuesto un plan especial para ganar la guerra del pan”, dijo Maduro. Aseguró que su estrategia “busca acabar con las colas por pan en todo el país” y tildó al gremio panadero de “hipócrita, perverso y malvado”. Con la excusa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), no solo quiere distribuir alimentos importados, sino también quiere abrir unas 10.000 panaderías artesanales en todo el país. “Tenemos que romper la dependencia del trigo, aunque seguiremos trayendo trigo, pero tenemos que romper la dependencia porque aquí no se da el trigo”, agregó. En definitiva: ¿en qué quedó el convenio con Rusia y su amigo Vladimir Putin y la gran importación de trigo ruso?

You must log in to post a comment.