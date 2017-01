Maduro: Venezuela ratifica su deseo de tener relaciones con EE UU El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó- durante una reunión llevada a cabo este lunes con Mohammad Barkind, secretario general de la OPEP- que los medios internacionales han “especulado mucho”sobre Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos (EE UU). “Los grandes medios internacionales han especulado mucho y sorprende la campaña de odio que hay contra Trump”, dijo el primer mandatario. Maduro aseguró que prefiere esperar “ver qué sucede” con respecto a la política que implementará Trump y aseguró que el magnate, “no será peor que Obama”. “Obama deja un legado. Deja destruido a África, al Medio Oriente. Deja al mundo plagado de terrorismo”, agregó. Asimismo, expresó que Venezuela ratifica su deseo de tener relaciones con EE UU.

