Maduro vincula sanciones a El Aissami con una conspiración de la oposición El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló este lunes que las acusaciones hechas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vinculan al vicepresidente Tareck El Aissami con el narcotráfico, son parte de una “conspiración de la derecha venezolana” que fue a ese país a pedir estas medidas, reseñó EFE. “Esto es una venganza del narcotráfico sumado a la conspiración de la derecha venezolana que se fue a Washington a pedir estas medidas, la ultraderecha se fue a hacer ‘lobby’, bueno, tomando en cuenta que se está iniciando una nueva Administración en los Estados Unidos”, dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión. Según Maduro, la oposición “le toca la puerta” al Departamento del Tesoro estadounidense y lo llama “a meterse” y a que “intervengan” en los asuntos de Venezuela. “¿Quién los invita a intervenir en Venezuela? Un Julio Borges, un Freddy Guevara, los denuncio con nombre y apellido, porque yo creo que todas las acciones que ellos están haciendo están fuera de la Constitución y de la ley”, dijo el mandatario sobre el presidente y primer vicepresidente del Parlamento venezolano, respectivamente. El Gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones económicas a El Aissami, a quien acusa de “desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos” El jefe de Estado venezolano aseguró hoy que el país caribeño va a activar todos los mecanismos “legales, diplomáticos, políticos, nacionales e internacionales, y los propios Estados Unidos para contrarrestar, para desmotar esta infamia”. En ese sentido, Maduro ordenó a la canciller de su país, Delcy Rodríguez, citar al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela para entregarle una nota de protesta y para exigirle que el país norteamericano “se retracte de estas acusaciones”. Entretanto, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, señaló que las “severas acusaciones” podrían traer implicaciones en las relaciones entre ambas naciones. “Es un tema tan grave (…) esto implica una situación que podría comprometer ciertamente las relaciones de nuestro país con el único país que nos paga ‘cash’ por el petróleo, con el único mercado que tiene esa característica hoy en día. Una nación que tiene un peso indudable en la región, en el hemisferio”, aseveró. Por su parte, el vicepresidente calificó de “miserable agresión” los señalamientos en su contra y afirmó que tiene la “moral intacta”, “convicción anti-imperialista” y “mayor conciencia chavista”.

