Malliotakis: Alcalá Cordones le ordenó a los concejales del Psuv seguir culpando a Olivares por sus ineficiencias Para el Concejal por la Mesa de la Unidad Democratica (MUD) Miguel Malliotakis, el Burgomaestre del Municipio Vargas Carlos Alcalá Cordones le ordenó a los concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) declarar como persona no grata del Municipio al Diputado Jose Manuel Olivares. Nota de Prensa “Violentaron el Reglamento de Interior y Debate del palacio legislativo Municipal pegando gritos e ignorando nuestra petición de derecho de palabra durante la sesión, solo con el único objetivo de seguir ordenes del irresponsable de Alcala Cordones para así evitar el debate por los hechos ocurridos en Macuto sector el Cojo y la desidia por su parte que ocasiono la caída del puente de Guanape en la Guaira”. señalo el edil. “De la cara Alcalde, el puente de Guanape en la Guaira lo habíamos denunciado incluso junto a usted en Septiembre del año 2014, ustedes sabían de la situación del puente desde hace año y no habrá nada que pueda desviar nuestra atención con lo ocurrido con las dos niñas del sector “El Cojo” en la parroquia Macuto” resalto. Para el también coordinador regional del partido Primero Justicia en el estado, “con estas acciones solo intentan tapar su sinvergüenzura e irresponsabilidades como los lamentables hechos ocurridos en nuestro Municipio en los últimos días. El edil finalizó recordandole al alcalde y los concejales del PSUV que el poder no dura para siempre y que el pueblo guaireño le pasara una factura en los próximos comicios electorales, destaco además el miedo que tienen los mismos a contarse y no duda que sigan las protestas pacificas en el estado costero.

