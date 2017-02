Manuela Bolívar: Los niños que hoy no comen nacieron con Chávez y mueren con Maduro La diputada de Voluntad Popular, Manuela Bolívar, denunció durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional de este martes la crisis alimentaria que se registra en los niños venezolanos producto de la crisis humanitaria. Nota de prensa “Según cifras de la Fundación Cáritas la desnutrición en Venezuela está causando el decrecimiento de 18% en los niños menores de 5 años, lo que significa que ellos no podrán desarrollar todas sus capacidades en el futuro”, denunció Bolívar. A su juicio los niños que hoy no comen “nacieron con Chávez y mueren con Maduro. Son niños que por más que se les de complementos y acompañamiento jamás podrán alcanzar un nivel de competencia ni rendimiento adecuado debido a un modelo político corrupto”. La dirigente de Voluntad Popular denunció que según el diagnóstico realizado por la Fundación Cáritas en 4 estados del país (Miranda, Zulia, Vargas y Distrito Capital) 61% de los hogares del país tuvieron que cambiar su forma habitual de adquirir alimentos y 71% reportó que han tenido que deteriorar su alimentación. “¿Es que acaso no son decenas de padres que dejan de comer para alimentar a sus hijos? Así como también vemos a niños que en vez de estar en la escuela están colas para comprar comida”, agregó. Bolívar subrayó que estas víctimas del hambre no son responsabilidad del imperio o la oposición, sino de ministros y presidentes que han colocado a Venezuela en un modelo económico fracasado basado en el comunismo. “El único responsable de esas familias hurgando en las bolsas de basura es el Gobierno. Por eso, es nuestro deber moral restituir la democracia para que haya vida y progreso en este país”, concluyó.

