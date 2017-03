@ManuelaBolivar: Los precios de las clínicas no se bajan con un decreto La diputada de la Unidad, Manuela Bolívar, se refirió a la propuesta que hizo desde la Asamblea Nacional el diputado de Primero Justicia, José Manuel Olivares, que establece necesario regular los precios de las clínicas. Nota de prensa Ante esto Bolívar expresó que “los precios de las clínicas no se bajan con un decreto, sino aumentando la ofertad del sector público en salud”. La diputada por Voluntad Popular explicó que “al colapsar la oferta en el sector público, aumentó la demanda al sector privado y eso disparó los precios” y que por lo tanto el control de precios no será la solución a la grave crisis que se vive en el país. Además detalló que para Nicolás Maduro la prioridad no es la salud y “por eso en su ilegal presupuesto 2017 es tan bajo el gasto que se destinó para el Ministerio de Salud”. A juicio de Bolívar, La lucha está en aumentar el presupuesto público del sistema de salud y así incrementar la oferta. “Regular los precios de las clínicas sólo agravará el problema de la oferta, que es justo lo que tenemos que solucionar. La primera tarea que tenemos en la Unidad es salir de Nicolás Maduro. Luego en una transición en vez de controlar precios hay que generar oferta”, agregó Bolívar. Por último, la diputada explicó que en un nuevo gobierno democrático “queremos buenos hospitales y directores de hospitales. No una dirección del área de salud de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)”.

You must log in to post a comment.