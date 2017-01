¡Maquillada y sonriente! Así dio a luz Kerly Ruíz a su primera hija (FOTOS) La presentadora y modelo venezolana, Kerly Ruíz dio a luz a su pequeña, Gail. La animadora del magazine de Venevisión, Portada’s recibió a su pequeña, maquillada, siempre de punta en blanco como se caracteriza, junto a todos sus seres queridos. Además, creó una cuenta oficial (@babygailoficial) donde compartirá cada detalle del crecimiento de la nueva integrante de la familia. Para ver más imágenes haz click AQUÍ

You must log in to post a comment.