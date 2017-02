Maradona anuncia que trabajará para la Fifa Diego Maradona dijo este jueves que ya “es oficial” que trabajará para la FIFA con el objetivo de que el órgano rector del fútbol mundial sea una institución “limpia y transparente”. “Ahora sí, es oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una FIFA limpia y transparente, con personas que realmente aman el fútbol. Gracias a todos los que me alentaron a enfrentar este nuevo desafío”, escribe Maradona en su perfil de la red social Facebook. El escueto mensaje, escrito en español, italiano e inglés, está acompañado por una foto de Maradona con el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino. El campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986 había dicho en las últimas semanas que iba a ser “embajador deportivo” de la FIFA y que uno de sus principales objetivos era “limpiar” la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). EFE

