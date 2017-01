Maria Corina Machado (@MariaCorinaYA) llama a asumir el exhorto de la Iglesia: frente al totalitarismo, dignidad y acción María Corina Machado acompañó este sábado, como todos los años en la ciudad de Barquisimeto, la tercera peregrinación mariana más grande del mundo: la procesión de la Divina Pastora. Desde allí, llamó a los venezolanos a asumir el exhorto que dio este viernes la Iglesia católica. Nota de prensa “En esta manifestación multitudinaria de fe, los venezolanos nos encontramos conscientes del emplazamiento que nos ha hecho la Iglesia: frente al totalitarismo, dignidad y acción”, aseguró. Señaló que la Iglesia ha dicho abiertamente que el país enfrenta un sistema totalitario que ha provocado miseria y corrupción y que ha fracasado en todas partes del mundo. La Coordinadora nacional del partido refirió que no se puede claudicar en la lucha por la libertad. “Las exigencias planteadas por el Vaticano dejan en evidencia el fracaso del diálogo en Venezuela. Ha quedado claro para todos que no procede llamar diálogo a la farsa que montó el régimen, que ha sido infructuoso en el avance a la Transición y muy efectivo para los propósitos del regimen: ganar tiempo y desmovilizar la presión ciudadana”, enfatizó. Acompañada de miles de feligreses y devotos a la virgen, Machado caminó desde la Iglesia de Santa Rosa, santuario de la patrona espiritual del estado Lara, rumbo a la Catedral de Barquisimeto. Reiteró que Venezuela, unida, saldrá de la crisis actual. “Tenemos la confianza y este será el año de la luz y la libertad”, agregó. La dirigente del partido de la libertad participó en la peregrinación acompañada de Henry Alviarez, coordinador nacional de Organización; María Antonieta Zapata, coordinadora regional y José Antonio Vega, coordinador político en la entidad.

