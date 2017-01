Martín Garza (@Garza_Informa) lamentó que no haya contraloría en obras cojedeñas San Carlos.- Para el fundador de Primero Justicia Cojedes, Martín Garza, la inversión que hoy ejecuta el gobierno de Cojedes en 50 metros de la avenida Bolívar de San Carlos, carece de visión de futuro y realismo, al construir debajo de un sistema de drenaje podrido y con poca capacidad en sus tuberías. Señaló que no es justo que hoy se inviertan tantos millones y mañana, tengan que romper y gastar otra fortuna para mejorar el drenaje, cuando hoy, antes de rellenar y asfaltar fácilmente lo podrían mejorar. “Tristemente aquí no existe una contraloría para ver los alcances e impactos de las obras, mucho menos asesoría ni de los gremios de la construcción. Sin embargo, levantamos la voz de protesta y alarma, porque estamos cansados de ver como se malgastan nuestro erario y observar obras chimbas y chucutas a lo largo y ancho de Cojedes”, dijo. Por otro lado, se preguntó Garza, quién dará los resultados de la memoria y cuenta de la gestión de “Erika-Margaud”. “Sera que no tienen cara para defender que hicieron con las promesas del Cojedes productivo, el Cojedes seguro y de las casas que nadie ha podido ocupar. Ya que estamos claro los cojedeños que este año fue de simulacros y de francachelas”, sentenció.

