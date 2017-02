Más de 182.000 funcionarios resguardarán a temporadistas durante Carnaval 2017 El ministro de Transporte, Ricardo Molina, afirmó este lunes que más de 182.000 efectivos de seguridad y de protección civil estarán desplegados en todo el territorio nacional durante el asueto de Carnaval 2017. AVN El también vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, indicó durante su programa radial que transmite a través de Radio Miraflores, detalló que el dispositivo contará con la participación de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Instituto Nacional de Parques (Inparques), Protección Civil, Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea), Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), empresa estatal de transporte marítimo Conferry, Centro de Coordinación del Sistema de Vigilancia y Monitoreo VEN-911, Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Bomberos y demás instancias de seguridad. Comentó que 125.000 unidades de transporte público y privado estarán al servicio de más de 2.800.000 pasajeros que se movilizarán durante el asueto. Precisó además que 61 terminales terrestres en todo el territorio nacional “contarán con la supervisión de funcionarios de seguridad. Son 5.400 patrullas, 6.300 motos, 650 ambulancias, 145 lanchas, 127 grúas, 17 aeronaves, todo un equipamiento que el Gobierno revolucionario ha vendido dotando a todas sus instituciones para ponerlas al servicio de nuestro pueblo”. Indicó que el dispositivo también se activará en los aeropuertos y puertos del país.

