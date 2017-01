Más de 3 millones de personas veneran hoy a la Divina Pastora Barquisimeto se preparaba ayer para la fiesta. Hoy más de 3 millones de personas procedentes de todo el país se reunirán como cada año en la capital del estado Lara para acompañar a la Virgen de la Divina Pastora en su emocionada procesión, la número 161 de su historia, que partirá desde las 9:00 de la mañana desde el pueblo de Santa Rosa hasta la catedral de Barquisimeto, donde culminará el acto de devoción y fe. Ayer miles de feligreses comenzaron a concentrarse en plazas y en las inmediaciones de la iglesia de Santa Rosa, donde ayer se encontraba lista la patrona de Lara con el nuevo vestido color verde que sus devotos asociaban a la esperanza por alcanzar un país lleno de oportunidades y progreso para todos. Familias enteras se preparaban para participar en el recorrido de 7,5 kilómetros de vías de Barquisimeto, lo cual ha convertido este acto en el más largo y concurrido de toda América Latina. Los actos han sido organizados por la alcaldía de Iribarren y por la Iglesia católica, los cuales conjuntamente con la Gobernación del estado Lara, han dispuesto equipos para velar por la tranquilidad y la seguridad de los visitantes. Los hoteles y posadas de la ciudad estaban copados, de acuerdo con las informaciones locales, razón por la cual las personas que llegaban buscaban agitadamente algún sitio para pasar la noche y madrugar hoy en la primera homilía que se oficia en la iglesia de Santa Rosa y que está prevista para las 6:00 de la mañana. Hoy se espera la llegada de dirigentes sociales y políticos que cada año participan en la veneración de la Virgen. Estaba confirmada la visita de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional; de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y de Mitzy Capriles, esposa del suspendido alcalde metropolitano Antonio Ledezma. La homilía final en la catedral de Barquisimeto será oficiada por monseñor Antonio Castillo López, arzobispo de la ciudad, en horas de la tarde. Prohibidas las armas. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, anunció el viernes la suspensión temporal del porte de armas de fuego y armas blancas en el estado Lara. “Se suspende de manera temporal el porte de armas de fuego y armas blancas en el estado Lara. Desde el día viernes 13 de enero hasta el día domingo 15 de enero de 2017”, escribió el funcionario en su cuenta en Twitter.

