MAS: Primera obligación del CNE es convocar las elecciones regionales para lo cual está en mora El presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, Segundo Meléndez rechazó que se esté utilizando como excusa, por parte de algunos rectores del Consejo Nacional Electoral, la renovación de los partidos, para suspender la convocatoria de las elecciones regionales. “Ambos procesos pudieran marchar paralelamente porque el CNE tiene el mandato constitucional de convocar las elecciones a gobernadores y consejos legislativos”. Señaló que en caso de que no se pudieran llevar los dos eventos al mismo tiempo, se pudiera aplazar el proceso de renovación de partidos. “Esto ya se ha hecho en otras oportunidades, como en 2006, cuando se realizaron las elecciones presidenciales porque el CNE privilegió este evento por encima de la legalización de los partidos, pospuesto para un año después”. “La primera obligación del CNE es convocar las elecciones regionales para lo cual está en mora y debe además, convocar la renovación de los partidos políticos en condiciones que garanticen el cumplimiento de la Constitución y las leyes”, precisó. Legalización imposible Aseguró que en cuanto a las normas para la renovación de los partidos, contienen elementos que vulneran los derechos políticos de las personas y de las organizaciones políticas, como son el derecho a la participación y a la organización política. “Están concebidas de una manera tan restrictiva que hacen prácticamente imposible su cumplimiento. Es un hecho grave porque pueden quedar fuera de la escena política un conjunto de organizaciones que durante mucho tiempo han venido actuando en la vida política nacional”. Deploró que con un tiempo mínimo de 14 horas por partido, se obligue a todos los militantes a concurrir a las sedes administrativas del CNE para manifestar su voluntad de pertenecer a un determinado partido. “Estamos convencidos que tal como se ha hecho en otras oportunidades, la auditoria de la nómina de los partidos puede cumplirse mediante la revisión de un porcentaje de esas manifestaciones”, enfatizó. Recordó que la semana pasada, el MAS presentó ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, conjuntamente con varias organizaciones políticas, un recurso de reconsideración de las normas para la renovación de los partidos políticos. Adicionalmente otras organizaciones hicieron lo propio y el ente comicial decidió diferir el inicio del proceso. “Lamentablemente esta acción no vino acompañado de reformas al conjunto de las normas”. Advirtió sobre la oportunidad que tiene el organismo electoral de aprovechar este lapso de tiempo para adelantar conversaciones con las distintas organizaciones políticas. “Creemos que el CNE tiene la responsabilidad de promover ese diálogo para encontrar una salida satisfactoria con respecto a las normas de renovación de partidos”. Nota de prensa.

