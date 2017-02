Matemático Nieves Anuncia Solución De Problema NP Completo Y Genera Impacto En Comunidad Científica CARLOS HERNÁNDEZ.- San Carlos.- El matemático tinaquillero, Rodolfo Nieves, fue entrevistado recientemente en el programa “El Socialismo de las cosas más sencillas”, conducido por Martín Guédez, a través de Radio Nacional de Venezuela, gracias a las gestiones del líder comunitario Gerardo Cruz Shilling, lo cual generó una gran expectativa a nivel de todo el país y especialmente impactó a la comunidad científica nacional, al punto que varias instituciones públicas y privadas se interesaron en los proyectos desarrollados por este autodidacta de los números, quien ha participado en eventos nacionales e internacionales y de universidades del país. Nieves dijo que fue contactado por representantes de la Universidad de Los Andes (a través del Dr. Jacinto Dávila, del área de ingeniería de esta prestigiosa casa de estudios); igualmente por un consorcio en la capital de la república que se encarga de la realización de softwares y aplicaciones para celulares quienes le piden exclusividad; igualmente empresas de Lara, Mérida y Nueva Esparta, así como por un enlace con la representación de Samsumg en el estado Carabobo. El efecto logrado por la entrevista nacional a Nieves, ha sido impresionante en virtud de la importancia de los temas abordados, especialmente el del “Diseño de una máquina de Turing Scriven para inteligencia artificial, basada en un criterio de invarianza de una función discreta y su aplicación en Criptosistema”. Este trabajo ya fue aceptado para ser expuesto en la ULA (Mérida) próximamente y luego será publicado, según anunció. El matemático planteó solucionar un problema de NP Completo (son problemas que con computadoras no se pueden resolver porque no hay algoritmos para ejecutarlos, según nos explicó). Al pedírsele una mayor explicación sobre los problemas NP Completos, Nieves citó como ejemplos: el de los controladores aéreos, la factorización de un número entero positivo, la descripción del código genético, y para poder determinar los números primos, para esto Nieves usó un discriminante con la siguiente ecuación: 1+Z+X= (K-Z)/2.X donde K es mayor e igual que uno, Z es mayor e igual que cero y X es mayor e igual que uno. Cuando 2K+1 es un número primo, esto no tiene solución. Nieves ha dicho que él ha encontrado soluciones a problemas NP Completos, y como computacionalmente hablando los mismos no tendrían solución, ello despertó la atención y el interés de empresas que están trabajando en desarrollar softwares o aplicaciones para teléfonos inteligentes, correos electrónicos, etc., y porque está establecido en el argot científico que si alguien soluciona un problema de estos, se demostraría que todo el sistema informático es vulnerable y quedarían desprotegidas empresas de servicios de seguridad en informática, de telefonía, bancarias, criptodivisas y firmas digitales, empresas estratégicas del Estado en cualquier parte del mundo… “Eh allí el detalle”. Finalmente Nieves indicó que en su equipo de investigación se encuentran Leobaldo Jaimes, Carlos Hernández y otras personas en diferentes áreas de las ciencias y la informática. También suministró su teléfono y correo electrónico: 0416 5132724 / fesol7luzley@gmail.com

