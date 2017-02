Matheus: Ameliach alimenta a sus corruptos a costa del hambre de los carabobeños Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, participó en el foro “Clap es corrupción” realizado en el Colegio de Abogados de Valencia. “Las cajas de los Clap, lejos de solucionar el grave problema del hambre, son la manifestación concreta de dos males que nos azotan: la cultura de la corrupción y del control social. Nicolás Maduro y Francisco Ameliach pretenden crear estructuras de corrupción y dominación para someter el estómago de los carabobeños”. Nota de prensa “Nicolás Maduro propone los Claps como solución al problema del hambre sin considerar que nuestro pueblo está hundido en la miseria porque la Revolución devastó el aparato productivo nacional. Los productos del Clap son la mejor evidencia de la falta de soberanía y dependencia de nuestro país. Ningún producto en esas cajas es venezolano”, precisó. También denunció que el consumidor final de los Claps recibe una caja que ha sido vaciada por la corrupción. “Cada caja Clap, según la página web oficial del programa, debe contener 11 rubros alimenticios. Cuando hablamos con quienes han tenido acceso a ellas encontramos que las cajas llegan casi vacías a los sectores populares y a un precio superior al asignado”. El miembro de la dirección nacional de Primero Justicia también destacó los efectos del hambre en cada venezolano. “El hambre tiene una dimensión física. Limita el crecimiento y atenta en contra de la salud. El hambre también tiene una dimensión moral. Comer de la basura y hacer colas interminables para acceder a los alimentos golpea la dignidad de cada venezolano. Y el hambre tiene una dimensión social porque es fuente de conflicto. En 2016, la mayor causa de violencia social estuvo motivada por la falta de alimentos”, puntualizó. “Clap es corrupción” contó con la participación del diputado Carlos Paparoni, vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión Especial que estudia la crisis agroalimentaria. “La situación del hambre en el país es alarmante. Hay tres millones de venezolanos que comen desperdicio, que comen de la basura. En lo que va de año se ha registrado el fallecimiento de 12 niños por causa famélica. Esta es una realidad inaceptable, que clama nuestras conciencias y que estamos obligados a cambiar”, puntualizó. Sobre el desempeño de los Clap a nivel nacional denunció que “la medida es un foco de corrupción que genera pobreza y que, según estudios de opinión, solo alcanza a 0.9% de los venezolanos”. Para finalizar, ambos parlamentarios destacaron que la solución definitiva al problema del hambre es rescatar las elecciones y permitir que el pueblo golpeado por el hambre sea el protagonista del cambio político.

You must log in to post a comment.